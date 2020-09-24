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Сбербанк официально представил новый логотип

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Изображение: sber.ru

Сбербанк официально представил новый логотип с названием «Сбер». Это произошло в ходе конференции банка в четверг, 24 сентября. Трансляцию ведет «Лента.ру».

Логотип представляет собой сине-желто-зеленый незаконченный круг с зеленой галкой внутри и словом «Сбер». Таким образом кредитное учреждение, которое строит экосистему, отказалось от слова «банк». Как стало известно 21 сентября 2020 года, вывеску со старой эмблемой «Сбербанка» уже сняли с головного офиса компании в Москве на улице Вавилова .

Заявку на новый логотип кредитное учреждение подало еще в 2019 году, она была зарегистрирована в июне 2020-го. В последний раз Сбербанк менял логотип в 2009 году.

Герман Греф в ходе конференции объявил о создании «нового Сбера» в качестве технологической компании. Он также анонсировал презентацию Вселенной Сбера, которая состоит из десятков сервисов, мультимедийных устройств с эмоциональными виртуальными помощниками

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