Сбербанк создал «СберЗвук»

В экосистеме Сбербанка появился музыкальный стриминговый сервис «СберЗвук». Он объединит 40 миллионов композиций от ведущих правообладателей мира и локальных и независимых звукозаписывающих студий, коллекцию популярных аудиокниг и подкастов, сообщила пресс-служба организации.

В банке подчеркнули, что покупка стримингового сервиса даст возможность создавать новые уникальные продукты. В ближайшее время будет завершена интеграция с платежным сервисом SberPay.

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Музыку включат в сервисы подписки и в умные устройства. В Сбербанке ожидают, что «СберЗвук» станет лидером аудиостриминга в России. Как подчеркнул первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис, развлечения являются самым быстрорастущим направлением рынка Lifestyle, поэтому появление музыки в экосистеме продиктовано запросом клиентов.

Сервис Zvooq основан в 2010 году. К настоящему времени в нем зарегистрированы шесть миллионов пользователей из России и стран СНГ. Выручка сервиса на конец 2019 года составила 346,9 миллиона рублей, чистая прибыль — 17,4 миллиона.

В России основными игроками на рынке стриминга музыки являются зарубежные Apple Music и Google Play Music, а также российские «Яндекс.Музыка» и «ВКонтакте» с сервисом Boom. В июле предоставлять услуги в России стал шведский Spotify.

В четверг, 24 сентября, состоится СберКонф — конференция, на которой Сбербанк расскажет о трансформации собственного бизнеса и развитии экосистемы. В том числе компания представит обновленный логотип, где останется только «Сбер».

Накануне, 22 сентября, главный конкурент Сбербанка по созданию экосистемы в России — «Яндекс» — объявил о готовности купить банк «Тинькофф».