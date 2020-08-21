Названы самые дорогие российские бренды

Консалтинговая компания Brand Finance представила ежегодный рейтинг самых дорогих российских брендов. Результаты своего исследования за 2020 год фирма опубликовала на официальном сайте.

Пятерка самых дорогих брендов не изменилась по сравнению с прошлым годом. Топ компаний возглавил Сбербанк, а второе и третье место заняли «Газпром» и «Лукойл» соответственно. Пятерку замкнули «Роснефть» и РЖД. При этом ВТБ поднялся на шестое место, сместив с него «Магнит». Компания ПИК, занимающаяся недвижимостью, была признана самой быстрорастущей в 2020 году и заняла 30-е место.

Специалисты консалтинговой компании отмечают, что из-за эпидемии коронавируса ценность 50 ведущих брендов России в 2020 году может уменьшиться на 743,5 миллиарда рублей.

Ранее в Brand Finance сообщили, что мадридский «Реал» возглавил рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира по итогам 2020 года. Стоимость испанской команды оценивается в 1,419 миллиарда евро. Уточняется, что по сравнению с прошлым годом сумма уменьшилась на 13,8 процента. Второе место в рейтинге занял еще один клуб из Испании — «Барселона» (1,413 миллиарда), на третьей строчке находится английский «Манчестер Юнайтед» (1,314 миллиарда).