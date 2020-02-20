Названы самые дорогие компании российского интернета. Компания «Яндекс» заняла первое место в рейтинге, который подготовил Forbes.

Издание оценило «Яндекс» в 14,64 миллиарда долларов, тогда как в 2019 году компания оценивалась в 10,72 миллиарда. Второе место — у Mail.ru Group с результатом в 5,29 миллиарда долларов, третья позиция досталась онлайн-платформе Avito (3,85 миллиарда долларов). Такие же места компании занимали и в 2019 году.

Материалы по теме Если завтра Рунет Хотят ли власти превратить российский интернет в изолированную сеть

Также в десятку рейтинга вошли QIWI (1,16 миллиарда долларов), Headhunter (1,15 миллиарда долларов), 2GIS (320 миллионов долларов), Rambler Group (305 миллионов долларов), ivi (255 миллионов долларов), Eruditor Group (225 миллионов долларов), Aviasales (180 миллионов долларов).

Всего в списке 20 компаний. Как отмечает Forbes, в этом году в нем оказались игроки, которые при создании сразу были ориентированы на бизнес в интернете и чьи продукты не могут существовать вне его. При этом учитывались только компании, созданные в России и работающие в основном на внутреннем рынке. В рейтинг не вошли площадки интернет-торговли. Для подсчета стоимости той или иной компании использовались данные по выручке без НДС, предоставленные самими игроками или полученные на основе мнений экспертов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!