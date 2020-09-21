Показан новый логотип Сбербанка

Сбербанк теперь будет работать под новым логотипом с названием «Сбер». О его смене сообщает РИА Новости.

Агентство ознакомилось с новым логотипом до официальной презентации, которая состоится 24 сентября, и показало его в своем Telegram-канале.

Теперь на логотипе группы будет градиентный сине-желто-зеленый незаконченный круг с одной зеленой галкой внутри. Надпись «Сбер» будет выполнена в зеленом цвете. В Роспатент уже подана заявка с таким товарным знаком.

Как пишет агентство, слово «банк» исчезнет также из названия и других отраслей группы. Например, лизинговая компания теперь будет именоваться как «СберЛизинг» и иметь собственный цвет в логотипе.

О том, что Сбербанк начал работу над новым логотипом сообщалось еще в 2019 году. Обсуждался в том числе вариант в виде квадрата, цвет которого слева направо меняется от светло-зеленого до темно-зеленого, а снизу вверх — с зеленого до синего. Справа от логотипа предлагалось разместить название бренда — «Сбер» — а рядом наименование структур, входящих в экосистему банка. Однако окончательное решение о ребрендинге тогда еще не приняли. По оценкам экспертов, стоимость обновления обойдется как минимум в 300 тысяч долларов (порядка 20 миллионов рублей).

Нынешний логотип Сбербанка — зеленый круг с белыми галками появился в 2009 году. Тогда это обошлось в 20 миллиардов рублей.