Сбербанк анонсировал три хакатона с использованием искусственного интеллекта

В России с 14 по 27 сентября проводят урок «Искусственный интеллект и машинное обучение». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что один из уроков в рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» состоялся во вторник, 15 сентября, в Сбербанке. В нем приняли участие заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, президент ПАО «Сбербанк» Герман Греф, основатель фирмы «1С» Борис Нуралиев, заместитель вице-президента, директор по технологиям искусственного интеллекта Mail.RuGroup Андрей Калинин, руководитель Лаборатории машинного интеллекта «Яндекса» Александр Крайнов, управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России, странах СНГ и Балтии Михаил Прибочий.

По словам Грефа, главный тренд последнего года в том, что специалисты начинают говорить об искусственном интеллекте, который сможет выполнять универсальные задачи и быть более-менее сопоставим с человеком по набору навыков. Он отметил, что компания поддерживает не только формальные задачи сотрудников, но и уважительно относится к их хобби, которые затем превращаются в бизнес. В качестве примера Греф привел медицинское направление Сбербанка, которое родилось из хобби нескольких сотрудников лаборатории искусственного интеллекта.

В ходе урока глава Сбербанка также анонсировал старшеклассникам три хакатона, посвященные искусственному интеллекту. Первые нацелен на распознавание рукописей Петра I с помощью технологий искусственного интеллекта. Следующий посвящен прогнозированию речных наводнений, чтобы можно было заблаговременно предупреждать экологические катастрофы. Третий подходит для самых продвинутых, которые хорошо знакомы с искусственными нейронными сетями. Он позволит познакомиться c перспективной технологией ruGPT-3, которая способна генерировать сложные осмысленные тексты лишь по одному запросу на «человеческом» языке.

Первый хакатон стартует 25 сентября, два других — с 5 октября. К участию приглашаются взрослые и школьники любого возраста и уровня подготовки. Главный приз в каждом хакатоне — миллион рублей.