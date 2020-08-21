В Ростове-на-Дону начался первый региональный этап конкурса «Цифровой прорыв»

В Ростове-на-Дону стартовал региональный этап конкурса «Цифровой прорыв» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». За выход в финал проекта будут бороться 110 IT-команд. В рамках открытия также состоялась IT-встреча «Цифровой прорыв 2020. Вызовы, тренды, люди», в ходе которой представители федеральных и региональных властей, бизнес-структур и экспертов обсудили актуальные вопросы развития Южного Федерального округа. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе администрации Ростовской области.

Участники IT-встречи «Цифровой прорыв 2020. Вызовы, тренды, люди» обсудили новые вызовы цифровизации, вовлечение регионов в цифровую трансформацию и их кадровый потенциал. Встреча в Ростовской области стала первой из серии мероприятий, которые состоятся в восьми федеральных округах и позволят оценить уровень готовности регионов Российской Федерации к переходу на цифровое взаимодействие между государством, обществом и бизнес-структурами.

«Ростовской области нужны профессионалы цифровой отрасли, чтобы решать целый ряд серьезнейших задач. Уже сейчас мы создаем у себя в регионе необходимую инфраструктуру: аналитический центр управления, центр цифровой трансформации. Все это для того, чтобы обеспечить динамику цифровизации во всех сферах жизни и отраслях экономики, чтобы уже в обозримой перспективе приблизиться к выполнению национальной цели, сформулированной президентом страны, и чтобы все наши цифровые инициативы помогли достичь качественного улучшения в жизни людей», — подчеркнул губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«В ближайшие 48 часов в Ростове-на-Дону, Южном IT-хабе страны, сосредоточится весь потенциал IT-отрасли России. Здесь в режиме нон-стоп будут соревноваться 110 команд, помогать которым будет целое сообщество экспертов и трекеров — больше 100 человек. В проект вовлечены больше 4 тысяч отраслевых специалистов со всего Южного федерального округа. А это значит, что у участников есть хорошая возможность привлечь внимание к себе и своим идеям, ведь лучшие из них будут взяты на вооружение и реализованы в компаниях и государственных органах», — обратился к участникам хакатона генеральный директор автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

В этом году региональный этап будет миксом офлайн и онлайн форматов. В Ростове-на-Дону создан центральный цифровой хаб с мультимедийной студией, где организована совместная работа трекеров и экспертов конкурса. Они выходят в прямые эфиры вместе с участниками и оказывают поддержку в конкурсах, оценивают и подсказывают. Подобный формат централизует весь конкурсный процесс в федеральном округе, позволяя IT-специалистам участвовать, не выходя из дома.

Кейсы для участников предложены региональными органами власти, крупными российскими корпорациями, а также представителями малого и среднего бизнеса и стартапами. В рамках регионального конкурса «Ростов-на-Дому. Цифровые лидеры», учрежденного по инициативе губернатора Ростовской области и включенного в состав «Цифрового прорыва», для участников представлены четыре задачи. Лучшим участникам региональных кейсов со стороны правительства Ростовской области будет рассмотрена возможность трудоустройства в структурах, связанных с цифровым развитием региона.

Полуфинал в ЮФО продлится по 23 августа. Тога же будут названы 30 лучших команд — по три в каждом из направлений (кейсов). Перед участниками поставят задачу разработать решение для интеллектуальной системы обнаружения кибератак, создать инструмент обработки обращений населения к городским властям, сервис для проведения собрания собственников помещений в многоквартирных домах в заочной форме, а также рекомендательный сервис для обучения сотрудников, алгоритм нечеткого поиска слов, сервис для координации болельщиков спортивных клубов, интерактивную карту инновационных компаний Дона, системы контроля состояния оборудования на базе машинного зрения.

Постановщиками кейсов выступили: «Почта России», госкорпорация «Росатом», компания «Россети», РИНХ, город Новороссийск, ЖКХ, Yoloco, Ростелеком, АТОМ, АИРО. Лучшие решения будут и дальше прорабатываться вместе с участниками и будут внедрены. Оператором конкурса «Цифровой прорыв» выступает Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Проект реализуется при поддержке «Почты России», госкорпорации «Росатом», «Газпромбанка», компании «Россети», «Ассоциации Больших Данных», компании «Ростелеком». Технологический партнер конкурса — Mail.ru Group.