Ростовская область стала лидером страны по уборке ранних зерновых

В Ростовской области собрано более 11,5 миллиона тонн высококачественного зерна. Урожай ранних зерновых на Дону превысил прошлогодние показатели примерно на 3 процента и состоит на 95 процентов из продовольственного зерна, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе пресс-службе правительства области. Урожай ранних зерновых и зернобобовых культур собран уже почти с 3 миллионов 336 гектаров уборочных площадей. При этом средняя урожайность составила 35 центнеров с гектара, что более чем на центнер выше, чем в прошлом году.

«Закончилась первая часть уборки. Цифры, на мой взгляд, уникальные. За всю историю урожая в Ростовской области такого качества у нас просто не было, 95 процентов урожая — продовольственного качества! Я бы выделил несколько районов-лидеров уборки — Зимовниковский район, который чуть-чуть не дотянул до 700 тысяч тонн, Зерноградский район с его 540 тысячами тонн и Сальский, собравший 520 тысяч тонн зерна», — заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Глава региона подчеркнул также, что, несмотря на непростую экономическую ситуацию, главная задача на сегодня — правильно распорядиться собранным урожаем. «Наша принципиальная задача — это работа на экспорт. Мы сегодня уже имеем плюс 10 процентов к уровню прошлого года, задача — иметь плюс 12 процентов. Экспортировать продовольствия из Ростовской области мы должны на 5 миллиардов долларов. Приятно говорить, что мы первые в стране по валовому сбору зерновых. Это заслуга всех тех, кто трудится на земле», — добавил Василий Голубев.

По словам главы региона, область сохранила в этом году субсидирование 20 процентов стоимости приобретаемой селянами техники, произведенной в регионе. За 10 лет реализации данной программы по решению губернатора было выделено 3,2 миллиарда рублей. На 2020 год в областном бюджете предусмотрено 296,4 миллиона рублей на субсидирование затрат на приобретение сельхозтехники. Выплаты уже ведутся, до сельхозтоваропроизводителей области доведено более 170 миллиона рублей или 58 процентов от лимита.

В целом в 2020 году на развитие АПК и комплексное развитие сельских территорий предусмотрено почти 5 миллиардов рублей. В текущем году государственная поддержка в виде предоставления льготных краткосрочных кредитов позволила обеспечить сельхозтоваропроизводителей области оборотными средствами в размере 12,1 миллиарда рублей, подчеркнули в донском минсельхозпроде. Также для стимулирования сельскохозяйственных товаропроизводителей по приобретению и высеву качественных элитных семян оказывается значительная господдержка в виде субсидии на 1 гектар площади, засеянной элитными семенами. Лимит средств по этому направлению из федерального и областного бюджетов в текущем году составляет более 360 миллионов рублей.

Кроме того, для обеспечения доступности страхования оказывается государственная поддержка — субсидирование 50 процентов страховой премии. В 2020 году на страхование урожая сельскохозяйственных культур предусмотрено 41,9 миллиона рублей субсидий.