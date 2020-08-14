В России подвели итоги первого этапа конкурса «Цифровой прорыв»

В России подвели итоги IT-марафона конкурса «Цифровой прорыв», который является проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей». Об этом сообщается на сайте конкурса.

Первый этап конкурса — летний IT-марафон для команд, — состоял из двух онлайн-хакатонов, второй этап — онлайн-чемпионат для индивидуальных разработчиков. Победителями стали 208 конкурсантов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ставропольского края, Нижегородской, Волгоградской и Свердловской областей, а также Татарстана, Пермского края и Якутии.

Генеральный директор организации «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказал, что некоторые проекты уже находятся на пилотной стадии. Самыми популярными направлениями стали «Digital», «Big Data & AI», «Цифровизация производства», «Образование», а также «Ресурсное управление», «Event-индустрия» и «Инфраструктура и связь».

Руководитель проекта «Цифровой прорыв» Сергей Плуготаренко заявил, что цель организаторов — создать эффективный инструмент для развития таланта в цифровой экономике, и уже видны «осязаемые результаты». В будущем состоятся восемь региональных полуфиналов и национальный гранд-финал.

Первый региональный полуфинал пройдет с 21 по 23 августа в Ростове-на-Дону, участникам надо будет создать решения для сфер кибербезопасности, ресурсного управления, анализа данных и искусственного интеллекта. Кейсы будет постановлены «Росатомом», «Почтой России», «Ростелекомом» и другими крупными компаниями. Конкурсанты пройдут испытания дистанционно. Мероприятия пройдут во всех восьми федеральных округах России, что поможет оценить готовность регионов к применению цифровых технологий для взаимодействия властей с обществом и бизнесом. Призовой фонд региональных полуфиналов составляет 24 миллиона рублей.