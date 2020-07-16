Анонсирован новый этап конкурса «Цифровой прорыв»

Восемь онлайн-хакатонов состоятся в рамках нового этапа конкурса «Цифровой прорыв», который начнется в августе. Об этом сообщается в пресс-релизе проекта, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

IT-специалисты со всей страны будут в прямом эфире создавать технологии, направленные на решение актуальных проблем регионов, а ведущие эксперты будут оценивать их работу из специальных цифровых медиа-хабов. Творческие мастерские будут проходить два дня.

Лучшие решения будут реализованы, общий призовой фонд составит 24 миллиона рублей. Победители этого этапа примут участие в финале «Цифрового прорыва», где будут разыгрываться гранты от партнеров конкурса.

«При постановке задач мы в первую очередь ориентируемся на решение актуальных проблем регионов», — сказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

По его словам, по итогам конкурса организаторы создадут официальный кадровый резерв российского рынка IT.

Общий призовой фонд конкурса составляет 40 миллионов рублей.

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