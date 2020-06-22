157 решений IT-специалистов созданы на хактоне конкурса «Цифровой прорыв»

15 победителей онлайн-хакатона конкурса «Цифровой прорыв» разделили денежный приз в 1,5 миллиона рублей и получили поддержку от партнеров конкурса. Об этом сообщается в пресс-релизе организации, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В рамках соревнования 210 команд со всей страны в течение 36 часов решали задачи от ведущих компаний и организаций страны. Команды представили 157 технологических решений по пяти актуальным направлениям, среди которых — разработка сервисов и приложений для русскоговорящей аудитории интернета, сервисы для бизнеса и образования.

«Всего на участие во втором онлайн-хакатоне было подано более 3500 заявок. Самыми активными регионами по числу участников стали Москва, Московская и Саратовская области», — сказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

По его словам, участники предложили реально работающие механизмы, которые уже почти готовы к внедрению. Так, команда «4<<2К20» (Москва) представила интеллектуальную систему оценки качества образовательных программ для Донского государственного технического университета. Система анализирует различные показатели: рейтинг студентов и преподавателей, а также процента трудоустроенных студентов. Результаты полученного анализа, позволят корректировать образовательные программы.

Команда «18» (Московская область, Пермский край) разработала веб-сервис, который позволит пользоваться почтовыми адресами на русском языке на любой IT- платформе. Участники «Lux et Veritas» (Москва, Санкт-Петербург) разработали чат-бот для поиска объявлений в социальных сетях о безвозмездной передаче еды.

В финале «Цифрового прорыва» примут участие не только состоявшиеся специалисты, но и школьники. Участников ждут денежный призы, а также возможность пройти стажировку или трудоустроиться в ведущие компании. Общий призовой фонд составит 40 миллионов рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!