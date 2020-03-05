На конкурсе «Моя страна — моя Россия» представлены проекты развития территорий

Иностранные участники XVII всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» представили свои проекты по развитию российских территорий. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В конкурсе приняли участие более 63 тысяч человек из стран СНГ, Испании, Египта, Республики Чад и Республики Конго. Проекты в номинациях «Моя страна. Моя история. Моя победа», «Города-побратимы наших стран», «Энергия моей страны», «Мой город», «Моя предпринимательская инициатива» и «Цифровая среда для повышения качества жизни в регионах» представили 11 иностранных граждан.

Так, 23-летний Седрик Ндомбо Киссенгу, студент Московского Политеха, уроженец города Браззавиль Республики Конго, работает над созданием благоприятной среды, дружного сообщества, в котором иностранцы смогут советоваться и решать бытовые вопросы сообща. Студент признался, что «обучение в Москве открыло для него огромные возможности для самореализации, и теперь он хочет помогать другим молодым людям развиваться и воплощать идеи здесь».

Систему для очистки воды в сельскохозяйственных стоках предлагает внедрить 23-летний студент Уральского федерального университета Ахмед Бахег, который приехал из Египта. 25-летний выпускник МГУ Санат Сеитов из Нур-Султана (Казахстан) после обучения в университете решил работать над экологическим проектом по предотвращению опустынивания земель.

«Мои друзья занимаются овцеводством в Астраханской области, но из-за ухудшения кормовой базы для овец под влиянием опустынивания они вынуждены забивать овец и постепенно переходить к другим видам деятельности. Стремясь помочь не только своим друзьям, но и другим овцеводам региона, я разработал идею восстановления пастбищ путем высадки растений, которые будут служить как кормом для овец, так и закреплять пески», — рассказал Сеитов.

Финалисты и победители конкурса получат денежные премии, ценные призы от партнеров проекта, возможность стажировок в ведущих российских компаниях и информационную поддержку. С 2019 года финалисты конкурса «Моя страна — моя Россия» принимают участие в программе постконкурсного сопровождения победителей.

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» была создана по инициативе Президента России Владимира Путина. Организация развивает одноименную платформу, объединяющую 23 проекта: конкурс управленцев «Лидеры России», конкурс «Лидеры России. Политика», студенческая олимпиада «Я — профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки 2.0», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», профессиональный конкурс «Учитель будущего», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «Лучший социальный проект года», всероссийский проект «РДШ — Территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», всероссийский конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна — моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN» и «Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior».

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