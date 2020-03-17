Стартовал второй сезон крупнейшего в России конкурса для ИТ-специалистов «Цифровой прорыв». Об этом говорится в пресс-релизе проекта, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Конкурс проходит в формате серии хакатонов, направленных на поиск и внедрение цифровых решений для бизнеса и государства.

«В этот раз мы планируем провести 36-часовые региональные хакатоны во всех федеральных округах — 8 хабах. Каждое из них соберет до 600 участников и позволит создать действительно конкурентную среду, обеспечить достойные призы от наших партнеров», — рассказал генеральный директор проекта «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

По его словам, над каждым кейсом будут работать как минимум 10 команд. Финал запланирован в формате 48-часового хакатона, в нем примут участие 1500 человек.

Комиссаров также отметил, что развитие ИТ-отрасли становится особенно актуально в связи с распространением нового коронавирура, и переходов сотрудников на удаленную работу.

«Новые вызовы становятся дополнительными возможностями для развития ИТ-отрасли, что требует большего количества соответствующих специалистов», — заключил он.

В финале «Цифрового прорыва» примут участие не только состоявшиеся специалисты, но и школьники. Участников ждут денежный призы, а также возможность пройти стажировку или трудоустроиться в ведущие компании. Общий призовой фонд составит 40 миллионов рублей.