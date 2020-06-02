Участники конкурса «Цифровой прорыв» займутся большими данными

Участники конкурса «Цифровой прорыв» разработают решения в сфере больших данных. Об этом говорится в пресс-релизе проекта «Россия – страна возможностей», поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 2 июня.

Ассоциация больших данных стала партнером всероссийского конкурса, она предоставит кейсовые задания для участников по направлению больших данных.

«Большие данные — одно из ведущих направлений в современной IT-сфере. Без преувеличения можно сказать, что от развития подходов к работе с ними зависит будущее всего человечества», — сказал руководитель проектного офиса «Цифрового прорыва», директор РАЭК Сергей Плуготаренко.

По его словам, командная работа позволит создавать уникальные технологии.

На конкурсе Ассоциация уделит внимание проектам в сфере промышленности, ритейла и недвижимости, а также решениям, в основе которых лежит аналитика данных. Так, одно из заданий — запуск центра компетенций по работе с данными. Победители смогут присоединиться к одному из проектов.

В финале «Цифрового прорыва» примут участие не только состоявшиеся специалисты, но и школьники. Участников ждут денежный призы, а также возможность пройти стажировку или трудоустроиться в ведущие компании. Общий призовой фонд составляет 40 миллионов рублей.

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