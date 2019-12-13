Победители конкурса «Цифровой прорыв» получили премию «Цифровые вершины»

Победители конкурса «Цифровой прорыв» — флагманского проекта платформы «Россия – страна возможностей» — получили специальную премию «Цифровые вершины». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе организации.

Специальную награду получила команда «Спираль» из Санкт-Петербурга. Она рассказала о платформе, которая работает как единая цифровая система для формирования базы профессионалов с цифровым профилем и проектных команд для решения бизнес-кейсов.

На премию также претендовали три другие команды. Томская 4Logic разработала цифровую систему для ускоренной автоматизации промышленности и контроля технических процессов. Команда Санкт-Петербурга и Москвы RSX создала приложение для популяризации раздельного сбора отходов. Prime Care из Владикавказа, Нальчика и Уфы представила облачное решение для продажи защищенных электронных билетов на мероприятия.

«Цифровые вершины» — конкурс российских разработчиков, которые работают над повышением эффективности бизнеса и государственных структур.

Конкурс «Цифровой прорыв» проходил с 3 апреля по 29 сентября 2019 года. Победителями стали 22 команды из разных регионов России, общий призовой фонд составил десять миллионов рублей.

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