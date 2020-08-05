Завершился онлайн-чемпионат «Цифровой прорыв»

Всероссийский конкурс «Цифровой прорыв», считающегося флагманским проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей», завершился награждением победителей. Об этом в среду, 5 августа, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В онлайн-чемпионате приняли участие больше шести тысяч человек, работающих в сфере анализа больших данных и машинного обучения. На протяжении месяца — с 25 июня по 25 июля — они решали вопросы рекрутинга, предоставления услуг по оформлению документов для населения и бактериального анализа.

Чемпионат прошел на платформе Mail.ru Group. Призовой фонд составил два миллиона рублей. В финале оказалось 75 человек — по 25 участников в трех направлениях: HeadHunter, Министерство экономического развития Иркутской области и «IT Society».

В кейсе от HeadHunter стали лидерами участники из Пермского края, Свердловской области и Санкт-Петербурга, создавшие алгоритмы эффективного подбора сотрудников для компаний. В «IT Society» с разработкой наиболее быстрого бактериального анализа — Воронежской области, Москвы, Санкт-Петербурга и Башкортостана. В кейсе от Минэкономразвития Иркутской области — IT-специалисты из Санкт-Петербурга, Пермского и Приморского краев и Московской области, проанализировавшие данные МФЦ и предложившие релевантные услуги.

По словам директора Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и руководителя проекта «Цифровой прорыв» Сергея Плуготаренко, профессии в IT-сфере становятся очень востребованными: специалистов не хватает, потребность в них активно растет. «Наш летний чемпионат — шаг на пути к решению этой проблемы. Он помогает выявить перспективных российских специалистов и предоставить им возможность потренироваться на реальных актуальных задачах», — пояснил он.

«Для нас принципиально важно поддерживать инициативы, направленные на развитие IT-отрасли в России. Такие конкурсы призваны облегчить талантливым специалистам вход в профессию и создать необходимые условия для разработки передовых технологических решений, которые в дальнейшем изменят не только индустрию, но и жизнь людей в целом», — заявил первый заместитель директора Mail.ru Group Владимир Габриелян.

Оператором «Цифрового прорыва» стала РАЭК. Проект реализовали при поддержке госкорпорации «Росатом», Газпромбанка, Ассоциации Больших Данных, «Ростелеком».