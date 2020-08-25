Сбербанк представил образовательный кредит под три процента

Сбербанк представил новый уникальный продукт на российском рынке — образовательный кредит под три процента годовых. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе компании.

Оформить кредит можно будет сразу после вступления в силу соответствующего постановления правительства России. Право на получение кредита без залога и поручителей имеют студенты вузов с государственной лицензией. Заем выдается на срок обучения плюс 15 лет, но при желании его можно выплатить досрочно.

Если же заемщик ранее уже оформлял в Сбербанке образовательный кредит по более высокой ставке, то сейчас он может заключить дополнительное соглашение и перейти на льготную ставку в три процента.

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин заявил, что доступность высшего образования — важная социальная задача, которую компания решает вместе с правительством. «Мы хотим, чтобы молодые люди имели возможность выбирать вуз по призванию, а не по принципу финансовой доступности. Наш образовательный кредит с господдержкой — эффективное решение ʺобразовательного вопросаʺ. Увеличение льготного периода дает выпускнику время на то, чтобы найти работу, пройти испытательный срок и начать самостоятельно погашать кредит из заработанных средств», — подчеркнул он.