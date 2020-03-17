В России захотели снизить ставки по образовательным кредитам

В России ставку по образовательным кредитам предложили снизить до ставки рефинансирования Центробанка (ЦБ). Также предлагается ввести льготную ставку для учащихся из многодетных и малоимущих семей. С соответствующим предложением выступил депутат Госдумы Виктор Зубарев, передает ТАСС.

«Чтобы сделать для студентов вузы и профессии мечты более доступными, мы предлагаем приравнять ставку по образовательным кредитам к ставке рефинансирования для всех граждан. На сегодняшний день это 6 процентов», — пояснил агентству депутат.

Для льготных категорий граждан предлагается снизить ставку на образовательные кредиты до 2 процентов. На такой кредит смогут претендовать члены многодетных и малоимущих семей, сироты, граждане с ограниченными возможностями здоровья и оставшиеся без попечения родителей.

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Образование». Целями проекта является, в частности, обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, а также вхождение России в десятку ведущих стран по качеству общего образования. В общей сложности на него выделено 784,5 миллиарда рублей.

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