В Благовещенске Амурской области в рамках нацпроекта «Образование» началось строительство крупнейшей школы на Дальнем Востоке России, благодаря которой планируется уменьшить нагрузку на другие образовательные учреждения, сообщает Амурская служба новостей.

Школа займет участок площадью более пяти гектаров. Здание рассчитано на 60 учебных кабинетов, четыре спортзала, актовый зал почти на тысячу мест и столовую. Площадь здания составит более 33 тысяч квадратных метров. Школа сможет вместить около 1,5 тысячи учеников. Во дворе планируется возвести большой стадион, спортплощадки и селекционную станцию.

Закончить строительство и открыть школу планируется в августе 2022 года.

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Образование». В него, в частности, входит федеральный проект «Современная школа», в рамках которого в российских образовательных учреждениях будут внедряться новые методы и программы обучения, а многие привычные форматы окончательно уйдут в прошлое. К 2021 году будет полностью ликвидирована третья смена, а к концу 2024 года откроются первые 25 школ, построенных с привлечением частных инвестиций. Общий бюджет нацпроекта составил 784,5 миллиарда рублей.

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