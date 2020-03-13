Мишустин оценил болонскую систему в российских вузах

Российским вузам следует брать от западной системы образования лучшее, но и не отказываться от «национального достояния». С таким заявлением выступил премьер-министр Михаил Мишустин во время рабочей поездки в Кострому, отвечая на вопрос одного из местных студентов о применении болонской системы образования в России, передает ТАСС.

«Есть объективные рейтинги, которые оценивают систему образования в мире, и не доверять им причин у нас нет. В этом смысле наши университеты пока не на самом высоком месте. Поэтому надо брать лучшее, что можно взять у тех, кто прошел этот путь. Но у России есть очень хорошее конкурентное преимущество в базовых отраслях образования, которые тоже являются нашим национальным достоянием», — сказал глава правительства, подчеркнув, что не относится к болонской системе отрицательно.

Отвечая на вопрос, как сделать региональные вузы привлекательными, Мишустин отметил, что их необходимо модернизировать. «Привлекательность заключается в том, чтобы вокруг было комфортно, и чтобы вам в первую очередь было интересно находиться в этой среде, в вузе. Кампусы или места, где должны учиться студенты, должны быть современными. У вас должна быть своя среда, общение, обмен информацией», — заявил премьер. По его словам, построение такой среды запланировано в рамках реализации нацпроекта «Образование».

Его планируется реализовать до 2024 года. В рамках нацпроекта российское образование должно стать привлекательнее для иностранцев. Так, в ближайшие шесть лет благодаря федеральному проекту «Экспорт образования» число иностранных студентов в отечественных вузах вырастет вдвое — до 425 тысяч человек. На нацпроект было выделено в общей сложности 784,5 миллиарда рублей. Целями проекта является обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, а также вхождение России в десятку ведущих стран по качеству общего образования.

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