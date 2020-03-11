Назван самый влиятельный вуз России

Самым влиятельным российским вузом по версии рейтингового агентства RAEX стал Московский государственный университет имени Ломоносова (МГУ). На втором месте оказался Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу RAEX.

По словам собеседника агентства, позиции МГУ обусловлены его высоким влиянием на формирование элит и на научное сообщество. По числу успешных выпускников МГУ более чем в два раза обогнал СПбГУ, расположившийся на второй строчке рейтинга.

Помимо МГУ и СПбГУ в пятерку лидеров вошли Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), Московский физико-технический институт (МФТИ) и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).

По словам генерального директора агентства RAEX Дмитрия Гришанкова, Москва является главным центром концентрации всех видов ресурсов и имеет фору перед остальными городами России во всем, что имеет отношение к влиятельности. В этой связи рейтинг стоит признать «москвоцентричным» — в десятку наиболее влиятельных вузов вошли восемь учебных заведений Москвы.

«Москва уверенно побеждает в борьбе за сильных абитуриентов, которые по окончании обучения в вузе имеют, как правило, широкие возможности для построения карьеры, обретения связей в интересующих сферах. Впоследствии добившиеся успеха выпускники оказывают уже непосредственное влияние на общество — от политических решений и бизнес- стратегий до научного, идеологического и культурного влияния», — отметил Гришанков.

Ранее стало известно, что МГУ поднялся на десять мест в международном рейтинге вузов Times Higher Education. Помимо МГУ в рейтинг попали 39 российских вузов — на четыре больше, чем годом ранее. В 2019 году МГУ занял в рейтинге 189-е место, тогда как в 2018 году занимал 199-ю строчку.

До 2024 года в России планируется реализовать национальный проект «Образование», в рамках которого российское образование должно стать привлекательнее для иностранцев. Так, в ближайшие шесть лет благодаря федеральному проекту «Экспорт образования» число иностранных студентов в отечественных вузах вырастет вдвое — до 425 тысяч человек. На нацпроект было выделено в общей сложности 784,5 миллиарда рублей. Целями проекта является обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, а также вхождение России в десятку ведущих стран по качеству общего образования.

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