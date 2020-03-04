Московский государственный университет имени Ломоносова (МГУ) вошел в топ-100 лучших вузов мира по четырем из пяти предметных областей и по тринадцати отдельным направлениям по версии британской компании Quacquarelli Symonds (QS). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

По словами собеседника агентства, МГУ «добился лучших показателей за всю историю». Вуз занял ведущие позиции по таким направлениям, как «Естественные науки», «Искусство и гуманитарные науки», «Лингвистика», «Физика и астрономия», «Современные языки», «Математика» и «Управление гостиничным бизнесом».

«Очередной предметный рейтинг QS подтверждает как устойчивое развитие вуза, так и то внимание, которое мы уделяем подготовке специалистов по направлениям. Заслуженно высокий балл получила работа естественно-научных школ и подразделений университета, упрочили свои международные позиции лингвисты, хорошие показатели у физиков и математиков», — привели в пресс-службе вуза слова ректора МГУ Виктора Садовничего. Он отметил, что такие результаты позволяют «эффективно позиционировать крупнейший вуз страны в глобальном образовательном пространстве».

Ранее стало известно, что МГУ поднялся на десять мест в международном рейтинге вузов Times Higher Education. Помимо МГУ в рейтинг попали 39 российских вузов — на четыре больше, чем годом ранее. В 2019 году МГУ занял в рейтинге 189-е место, тогда как в 2018 году занимал 199-ю строчку.

До 2024 года в России планируется реализовать национальный проект «Образование», в рамках которого российское образование должно стать привлекательнее для иностранцев. Так, в ближайшие шесть лет благодаря федеральному проекту «Экспорт образования» число иностранных студентов в отечественных вузах вырастет вдвое — до 425 тысяч человек. На нацпроект было выделено в общей сложности 784,5 миллиарда рублей. Целями проекта является обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, а также вхождение России в десятку ведущих стран по качеству общего образования.

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