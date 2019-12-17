Для региональных вузов в России разработают образовательные программы

В Национальном исследовательском университете Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) разработают три образовательные программы для региональных вузов, которые будут рассчитаны как на российских, так и на иностранных студентов. Об этом сообщает портал «Будущее России. Национальные проекты» со ссылкой на пресс-службу университета.

«В Северо-Восточном федеральном университете имени Аммосова при поддержке "Вышки" появится бакалаврская программа по экономике и анализу данных, в Донском государственном техническом университете — по медиакоммуникациям, а в Псковском государственном университете — педагогическая магистратура», — пояснили изданию.

В самих вузах, для которых разрабатываются программы, надеются повысить качество образования благодаря сотрудничеству с ВШЭ. Так, ректор Северо-Восточного федерального университета Анатолий Николаев убежден, что совместная работа «позволит выпускникам вуза овладеть новыми востребованными компетенциями в сфере экономики и Data Science».

До 2024 года в России планируется реализовать национальный проект «Образование», в рамках которого российское образование должно стать привлекательнее для иностранцев. Так, в ближайшие шесть лет благодаря федеральному проекту «Экспорт образования» число иностранных студентов в отечественных вузах вырастет вдвое — до 425 тысяч человек. На нацпроект было выделено в общей сложности 784,5 миллиарда рублей. Целями проекта является обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, а также вхождение России в десятку ведущих стран по качеству общего образования.

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