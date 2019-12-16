В российских вузах захотели уравнять места в бакалавриат и магистратуру

В российских вузах предложили сделать одинаковым количество мест в бакалавриате и магистратуре. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая на заседании президиума Совета законодателей в понедельник, 16 декабря, передает ТАСС.

«Предлагаю на уровне закона предусмотреть обязательность равного выделения бюджетных мест под бакалавриат и магистратуру», — сказала она.

По словам Яровой, в новом учебном году бюджетные места в бакалавриате займут более 312 тысяч студентов, а в магистратуре — более 116 тысяч. Такое неравное количество мест, по ее словам, не обеспечивает «равное и непрерывное образование для граждан России».

Кроме того, Яровая предложила через специальный сайт контролировать целевой прием в вузах, чтобы помочь выпускникам в трудоустройстве, а работодателям из регионов — в поиске молодых сотрудников.

«Хочу подчеркнуть, что в настоящее время контрольные цифры приема и квоты на целевой прием определяются схожим образом — путем направления запросов заинтересованными органами власти», — заключила парламентарий.

До 2024 года в России планируется реализовать национальный проект «Образование», в рамках которого российское образование должно стать привлекательнее для иностранцев. Так, в ближайшие шесть лет благодаря федеральному проекту «Экспорт образования» число иностранных студентов в отечественных вузах вырастет вдвое — до 425 тысяч человек. На нацпроект было выделено в общей сложности 784,5 миллиарда рублей. Целями проекта является обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, а также вхождение России в десятку ведущих стран по качеству общего образования.

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