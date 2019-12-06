Иностранные студенты захотели больше знать о России

Иностранные студенты Петрозаводского государственного университета (ПетрГУ) хотят изучать русский язык и культуру России и Карелии более углубленно. Об этом свидетельствуют результаты исследования Благотворительного фонда поддержки и развития просветительских и социальных проектов в рамках проекта «Научиться жить вместе» при поддержке гранта главы региона, передает ТАСС со ссылкой на директора организации Бориса Панича.

«Есть запрос от студентов больше изучать русский язык, лучше и больше знать о культуре Карелии и России в целом. Очень важный результат: иностранные студенты настроены на то, чтобы быть активными участниками процессов, связанных с адаптацией», — отметил он.

Кроме того, по словам Панича, «адаптация происходит лучше в смешанных группах». Он отметил, что, по мнению студентов, объединение на третьем или четвертом курсе — это «поздно, ведь у них уже создались устойчивые связи в своей среде, а приобретать новые менее комфортно».

Опрос был проведет среди 200 иностранных студентов методом анонимного анкетирования. Всего в ПетрГУ обучаются около 500 студентов из 35 стран мира.

До 2024 года в России планируется реализовать национальный проект «Образование», в рамках которого российское образование должно стать привлекательнее для иностранцев. Так, в ближайшие шесть лет благодаря федеральному проекту «Экспорт образования» число иностранных студентов в отечественных вузах вырастет вдвое — до 425 тысяч человек. На нацпроект было выделено в общей сложности 784,5 миллиарда рублей. Целями проекта является обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, а также вхождение России в десятку ведущих стран по качеству общего образования.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!