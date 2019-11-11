Путин допустил передачу части вузов в ведение профильных министерств

Президент России Владимир Путин в ответ на просьбу главы Евгения Дитриха передать Министерству транспорта Московскому автомобильно-дорожному государственному техническому университету (МАДИ), не исключил также возможность передачи ряда других вузов страны в ведение профильных министерств. Об этом он заявил на совещании с членами правительства, передает ТАСС.

«Если теперь есть идея разобрать это все и раздать по отраслям, то такое решение можно принять, но нужно согласовать это на правительстве», — сказал президент, уточнив, что ранее именно правительство предложило передать основные вузы России в веление Минобрнауки.

Ранее стало известно, что в Минобрнауки разрабатывают новую формулу распределения бюджетных мест в вузах, которая будет ориентирована на абитуриентов из регионов России. «Мы должны приблизить доступность качественного высшего образования к тем регионам, где ребята сегодня учатся, заканчивают школу, и где дальше смогут реализовать свой потенциал», — пояснил глава ведомства Михаил Котюков на форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России».

До 2024 года в России планируется реализовать национальный проект «Образование», в рамках которого российское образование должно стать привлекательнее для иностранцев. Так, в ближайшие шесть лет благодаря федеральному проекту «Экспорт образования» число иностранных студентов в отечественных вузах вырастет вдвое — до 425 тысяч человек. На нацпроект было выделено в общей сложности 784,5 миллиарда рублей. Целями проекта является обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, а также вхождение России в десятку ведущих стран по качеству общего образования.

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