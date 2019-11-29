В ЕГЭ захотели включить итальянский язык

В Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по иностранному языку предложили включить итальянский. Об этом рассказал сопредседатель российско-итальянского «Форума-Диалога» по линии гражданских обществ Эрнесто Ферленги в интервью «Известиям». Организация намерена добиться включения итальянского языка в перечень ЕГЭ.

«Важное направление нашей деятельности — сотрудничество в сфере образования, поскольку вклад в молодое поколение — это самый эффективный вид инвестиций. И одним из ключевых направлений нашей работы в этой сфере станет стремление включить итальянский в число иностранных языков, по которым можно было бы сдавать ЕГЭ в России», — отметил Ферленги.

В Рособрнадзоре пояснили изданию, что инициатива требует доработки. «Нужно оценить количество выпускников, которые изучают итальянский язык, определить потребности вузов, готовых учитывать итальянский язык в качестве вступительного испытания, наличие специалистов...» — заявил начальник Управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Игорь Круглинский.

Как уточняет издание, всего в списке предметов для сдачи на ЕГЭ пять иностранных языков: английский, немецкий, французский, испанский и китайский. Итальянский язык изучают около 14-15 тысяч российских студентов и школьников, по популярности он является третьим иностранным языком в стране после английского и немецкого, однако в перечень языков на ЕГЭ он не включен.

До 2024 года в России планируется реализовать национальный проект «Образование», в рамках которого российское образование должно стать привлекательнее для иностранцев. Так, в ближайшие шесть лет благодаря федеральному проекту «Экспорт образования» число иностранных студентов в отечественных вузах вырастет вдвое — до 425 тысяч человек. На нацпроект было выделено в общей сложности 784,5 миллиарда рублей. Целями проекта является обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, а также вхождение России в десятку ведущих стран по качеству общего образования.

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