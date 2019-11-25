Российских школьников захотели отучить от зубрежки к ЕГЭ

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) предложили дополнить заданиями на креативное мышление, чтобы отучить школьников от банального заучивания материала при подготовке. Об этом сообщил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев, пишет «Интерфакс».

Ученый предложил «что-то дополнительное давать, может быть, баллы суммировать не только по очкам сдачи экзамена, а ввести какую-то часть, которая набирается по творческим вещам».

«В 11 классе дети перестают заниматься расширением кругозора. <...> Школьник концентрируется на двух дисциплинах, а остальное — побоку. Поэтому в 11 классе, когда важно шире смотреть на мир, зубрежка — это неправильно», — пояснил Сергеев.

По его словам, изменения могут быть внесены только при «активной позиции Минобрнауки и общественности».

Ранее министр просвещения России Ольга Васильева заявила о необходимости сломать сложившуюся систему подготовки учеников к ЕГЭ и перестать натаскивать их на тестирование. Кроме того, она рассказала об апробации обязательного ЕГЭ по английскому языку. В 2019 году выпускники 11-го класса сдавали только два обязательных предмета: русский язык и математику.

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