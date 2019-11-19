ЕГЭ по истории захотели сделать обязательным для нескольких российских регионов

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) могут сделать обязательным для сдачи в ряде регионов России в 2022 году. Об этом заявила министр просвещения Ольга Васильева, передает РИА Новости.

По ее словам, «пилоты» экзамена по истории будут запущены по аналогии с «пилотами» по английскому языку. «Нужно посмотреть, что будет реально происходить», — отметила Васильева.

В январе этого года Васильева заявила о необходимости сломать сложившуюся систему подготовки учеников к ЕГЭ и перестать «натаскивать» их на тестирование. Кроме того, она рассказала об апробации обязательного ЕГЭ по английскому языку. В 2019 году выпускники 11-го класса сдавали только два обязательных предмета: русский язык и математику.

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Образование». В него, в частности, входит федеральный проект «Современная школа», в рамках которого в российских образовательных учреждениях будут внедряться новые методы и программы обучения, а многие привычные форматы окончательно уйдут в прошлое. К 2021 году будет полностью ликвидирована третья смена, а к концу 2024 года откроются первые 25 школ, построенных с привлечением частных инвестиций. Общий бюджет нацпроекта составил 784,5 миллиарда рублей.

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