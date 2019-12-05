В Минпросвещения рассказали о новых образовательных стандартах

Образовательные стандарты начального и общего образования должны быть обновлены к 1 января 2020 года, после чего планируется начать работу над новыми учебниками. Об этом заявила глава Минпросвещеня Ольга Васильева, передает ТАСС.

«База — это безусловно прекрасно, но сейчас у нас в учебниках биологии и по физике не было обновлений почти 30 лет», — отметила она, подчеркнув, что к работе над учебниками хотят привлечь Российский книжный союз.

«Я очень надеюсь, что к вопросу написания нового корпуса учебников мы подойдем очень бережно. Не нужно тратить много денег. Нужно подойти к группам ученых, к авторским коллективам... Написание учебника за 3 месяца — это неправильно. Если мы будет писать новые учебники, мы должны подходить к этому внимательно, трепетно», — заключила Васильева.

Ранее сообщалось, что совет Минпросвещения одобрил новые образовательные стандарты для школ. Их внедрение начнется 1 сентября 2021 года. Так, в обновленных стандартах введено конкретное содержание каждой предметной области, которое делает их понятнее как для учителей, так и для родителей. В то же время, новые стандарты не содержат нововведений, связанных с увеличением нагрузки на учащихся.

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Образование». В него, в частности, входит федеральный проект «Современная школа», в рамках которого в российских образовательных учреждениях будут внедряться новые методы и программы обучения, а многие привычные форматы окончательно уйдут в прошлое. К 2021 году будет полностью ликвидирована третья смена, а к концу 2024 года откроются первые 25 школ, построенных с привлечением частных инвестиций. Общий бюджет нацпроекта составил 784,5 миллиарда рублей.

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