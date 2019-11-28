В России введут новые образовательные стандарты

Совет Минпросвещения России одобрил новые образовательные стандарты для школ. Их внедрение начнется 1 сентября 2021 года. Об этом сообщается на сайте ведомства в четверг, 28 ноября.

Так, в обновленных стандартах введено конкретное содержание каждой предметной области, которое делает их понятнее как для учителей, так и для родителей. В то же время, новые стандарты не содержат нововведений, связанных с увеличением нагрузки на учащихся. Нагрузку на учителей по отчетности также планируется снизить. Кроме того, в обновленных стандартах закреплены требования, призванные сохранить фундаментальный характер образования и укрепить межпредметные и внутрипредметные связи.

«Мы хотим гарантировать семье и ученику тот оптимальный и понятный набор результатов обучения и воспитания, который соответствует его возрасту, обеспечивает последовательное изучение основ наук и формирование личностных качеств, создаёт прочную основу для обучения на следующих уровнях общего или профессионального образования», — пояснила глава Минпросвещения Ольга Васильева.

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Образование». В него, в частности, входит федеральный проект «Современная школа», в рамках которого в российских образовательных учреждениях будут внедряться новые методы и программы обучения, а многие привычные форматы окончательно уйдут в прошлое. К 2021 году будет полностью ликвидирована третья смена, а к концу 2024 года откроются первые 25 школ, построенных с привлечением частных инвестиций. Общий бюджет нацпроекта составил 784,5 миллиарда рублей.

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