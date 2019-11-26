В России займутся развитием школьного спорта

В России разработали программу развития школьного спорта. Соответствующий приказ подписали глава Минпросвещения Ольга Васильева и министр спорта Павел Колобков, передает «Интерфакс».

«В основе программы — развитие системы школьных спортивных клубов, а также инфраструктуры, позволяющей каждому ребенку заниматься спортом», — отметил Колобков. Кроме того, министр выразил надежду, что разработанная программа «даст новый импульс развитию школьного спорта» и укрепит взаимодействие органов власти, спортивных федераций и школ.

Уточняется, что программа включает в себя три подпункта, направленные на совершенствование спортивной инфраструктуры, общеобразовательных организаций, кадрового и научно-методического обеспечения школьного спорта, физкультурно-спортивной работы.

Кроме того, по мнению Васильевой, программа должна поспособствовать продвижению здорового образа жизни в России и привлечь молодое поколение к занятиям физкультурой.

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Образование». В него, в частности, входит федеральный проект «Современная школа», в рамках которого в российских образовательных учреждениях будут внедряться новые методы и программы обучения, а многие привычные форматы окончательно уйдут в прошлое. К 2021 году будет полностью ликвидирована третья смена, а к концу 2024 года откроются первые 25 школ, построенных с привлечением частных инвестиций. Общий бюджет нацпроекта составил 784,5 миллиарда рублей.

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