В России начнут учить здоровому образу жизни с трех лет

В России подготовили комплекс учебных пособий и методических рекомендаций для детей от трех лет, которые будут мотивировать на ведение здорового образа жизни. Об этом заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова, передает «Интерфакс».

«Только в данном возрасте можно привить на подкорку мозга автоматизированную потребность вести здоровый образ жизни, все, что делается в более старшем возрасте, к сожалению, контролируется более высокими слоями, корковое восприятие, не всегда срабатывает», — уверена глава Минздрава. Она пояснила, что «закладываются на всю жизнь постоянным шлейфом» как раз те вещи, которым учат маленьких детей — например, необходимость чистить зубы дважды в день.

Учебные пособия были подготовлены Минпросвещения совместно с Минздравом.

Ранее были опубликованы результаты опроса о доле россиян, ведущих здоровый образ жизни. Больше всего тех, кто придерживается здорового образа жизни, оказалось в Ингушетии (48,8 процента). Второе место занял Крым (29,2 процента), третье — Адыгея (28,8 процента). Скворцова отметила, что Россия впервые достигла таких высоких показателей.

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