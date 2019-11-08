Названо число ведущих здоровый образ жизни россиян

В 2019 году 12 процентов россиян вели здоровый образ жизни. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на данные Росстата.

Больше всего людей, которые придерживаются здорового образа жизни, оказалось в Ингушетии (48,8 процента). Второе место занял Крым (29,2 процента), третье — Адыгея (28,8 процента). Также в пятерку вошли Чувашия (24,7 процента) и Воронежская область (24,2 процента).

Наименьшее количество россиян со здоровыми привычками проживает в Чукотском автономном округе (0,4 процента). В конце списка оказались Тува (1,1 процента), Ненецкий автономный округ (2,1 процента), Хабаровский край (2,2 процента) и Забайкальский край (3,3 процента).

Издание отмечает, что Росстат впервые публикует статистику о доле граждан, ведущих здоровый образ жизни. Мониторинг состояния здоровья россиян проходит в рамках нацпроекта «Демография», который предусматривает увеличение продолжительности жизни населения и количества россиян со здоровыми привычками. На его выполнение выделено 3,11 триллиона рублей.

Росстат провел опрос в августе 2019 года в 60 тысячах домохозяйств. В исследовании приняли участие более 131 тысячи человек. Респондентам задавали вопросы о курении, употреблении овощей и фруктов, ежедневных физических нагрузках, потреблении соли и алкоголя.

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