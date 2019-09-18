В России задумались о введении карт здорового образа жизни

Фиксировать эффект от мероприятий нацпроекта «Демография» в России предложили с помощью специальных карт здорового образа жизни. Об этом заявил аудитор Счетной палаты Дмитрий Зайцев в интервью «Российской газете».

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«В поликлиниках есть истории болезни — медицинские карты. Можно сделать аналогичные карты по здоровому образу жизни, либо в той же истории болезни ввести специальный раздел», — сказал он, отметив необходимость отдельно контактировать с каждым россиянином, чтобы подтверждать полученные из медицинских учреждений данные.

Нацпроект «Демография» планируется реализовать до 2024 года. Одной из целей нацпроекта является формирование у россиян системы мотивации к здоровому образу жизни и правильному питанию. Так, в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» в России начнут улучать условия для занятий физической культурой. Для этого будут создаваться футбольные поля, катки, физкультурно-оздоровительные центры. Бюджет проекта составил 150 миллиардов рублей.

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