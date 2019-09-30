Названы самые здоровые регионы России

Дагестан стал лидером среди регионов России, жители которых придерживаются здорового образа жизни. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного РИА Новости.

Второе место заняла Чечня, третье — Кабардино-Балкария. На четвертой позиции оказалась Адыгея, замыкает пятерку лидеров Краснодарский край.

Наименьшими сторонникам ЗОЖ среди россиян оказались жители Камчатского края, который занял последнее место в рейтинге. Также здоровые привычки не популярны у тех, кто живет в Еврейской автономной области, Магаданской области, Забайкальском крае и Ненецком автономном округе.

Для составления рейтинга эксперты проанализировали долю жителей, которые занимаются спортом, уровень потребление табака и продажи алкоголя. Также учитывалась доля лиц, совершивших преступление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, смертность от случайного отравления алкоголем и доля трудящихся в опасных и вредных для здоровья условиях.

Авторы исследования отмечают, что самой распространенной вредной привычкой среди россиян остается употребление алкоголя. В 2018 году на одного взрослого жителя страны в среднем пришлось 7,3 литра чистого спирта. Это на 0,3 литра меньше, чем годом ранее.

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