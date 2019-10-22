Россиянам предложат джин и виски для здорового образа жизни

Британская Freedrinks Ltd хочет вывести на российский рынок безалкогольные напитки, похожие по вкусу на крепкий алкоголь — виски, бренди и джин. Как рассказал «Коммерсанту» совладелец компании, российский бизнесмен Игорь Сосин, спрос на него должны обеспечить люди, переходящие на здоровый образ жизни.

Продукция попадет в продажу под брендом Zeo. Ее предполагается продавать как в рознице, так и в заведениях, в том числе в барах. Напиток предназначен для коктейлей, которые будут по вкусу напоминать алкогольные.

Безалкогольный напиток со вкусом крепкого алкоголя готовят при помощи гидролата. Это вода, которая образуется при дистилляции растительного сырья. Это более сложная технология, а значит, производство будет дороже.

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Бренд-менеджер White Rabbit Family Евгений Шашин признал, что из-за этого безалкогольный коктейль в лучшем случае будет стоить столько же, сколько алкогольный. Тем не менее он уверен, что в течение пяти лет такие напитки займут не менее 15 процентов продаж в московских барах.

С ним не согласен директор Центра исследования федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз. По его мнению, такие напитки будут делать максимально дешевым способом со вкусовыми добавками, чтобы обеспечить спрос. А это приведет к тому, что выбирающие здоровый образ жизни потребители откажутся от продукта.

Freedrinks Ltd — не единственная компания, которая занимается производством такой продукции. Так, «крепкие» напитки компании Seedlip, созданной в 2015 году, продаются в 25 странах, в том числе в США и Германии. В октябре производителя приобрел Diageo, которому принадлежат бренды Smirnoff, Johnnie Walker, Baileys, Guinnes и другие.

В октябре сообщалось, что холдинг «Руст» Рустама Тарико, крупнейший производитель и продавец алкоголя в Центральной и Восточной Европе, запустил производство первого для себя шотландского виски под брендом Darrow. Производить его будут в Шотландии. Стоимость в рознице в России составит 799 рублей за объем 0,7 литра.

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