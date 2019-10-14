В России появится полностью свой шотландский виски

Алкогольный холдинг «Руст» Рустама Тарико запустил производство первого для себя шотландского виски под брендом Darrow. Для этого он договорился с шотландской винокурней Ian Macleod Distillers (IMD), пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Шотландцы организуют полный цикл производства, в него входит выдерживание спиртов, создание купажа и розлив. Для Darrow используются спирты из шотландских регионов Хайленд, Спейсайд и Лоуленд, которые выдержаны не менее шести лет.

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Выпуск начался с сентября этого года. Предполагается, что виски будут продавать в России, странах СНГ, Европе и Северной Америке. Объем производства в первые полтора года оценивается в 150 тысяч девятилитровых коробов.

Компания уже договорилась о поставках с российскими ретейлерами. Предварительно Darrow в рознице будет стоить 799 рублей за объем 0,7 литра.

Группа «Руст» — крупнейший производитель и продавец алкоголя в Центральной и Восточной Европе. Также она занимает второе место по продажам водки в мире. В прошлом году компания нарастила продажи на 13 процентов.

В июле сообщалось, что в России начнутся продажи ирландского виски Proper No. Twelve, который выпускает компания Eire Born Spirits бойца смешанного стиля Конора Макгрегора.

Между тем россияне, как свидетельствуют результаты исследования российского сервиса по поиску и выбору товаров в интернете Rate&Goods, стали все чаще заменять дорогостоящие алкогольные напитки дешевыми. Пиво увеличило свое лидерство в продажах, виски и вино в 2019 году берут реже, чем год назад.

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