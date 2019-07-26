Конор Макгрегор поторгует своим виски в России

В сентябре в России начнутся продажи ирландского виски Proper No. Twelve, который выпускает компания Eire Born Spirits бойца смешанного стиля Конора Макгрегора. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Стоимость одной бутылки объемом 0,7 литра в рознице будет составлять 2200-2500 рублей — это почти на 10 процентов больше стоимости Jameson, самого популярного в мире ирландского виски. Эксклюзивным импортером и дистрибьютором станет АСТ.

По словам гендиректора и совладельца компании Леонида Рафаилова, изначально Proper No. Twelve будут поставлять в рестораны, клубы, бары и алкогольные бутики, а после увеличения объема поставок — в торговые сети.

Виски от Макгрегора продается в Ирландии, США, Великобритании и Австралии. Отмечается, что производство Proper No. Twelve пока невелико, но скорости его продаж «феноменальны» за счет популярности бойца.

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