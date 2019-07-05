В США по рекам потек алкоголь

В американском штате Кентукки загорелся склад с бурбоном Jim Beam. По данным газеты Courier Journal, виски уже несколько дней растекается по реке.

Инцидент произошел во вторник, 2 июля, около 23:30 по местному времени. Пожар уничтожил 45 тысяч баррелей алкогольного напитка (более семи миллионов литров). По предварительным данным, причиной возгорания стал удар молнии.

Руководитель управления чрезвычайными ситуациями округа Вудфорд Дрю Чандлер (Drew Chandler) утверждает, что в ночь на среду пожарные безуспешно пытались потушить огонь. В результате алкоголь растекся по реке Кентукки и ручью Гленнс. Власти штата рекомендовали пожарным прекратить тушить огонь и дать этанолу догореть. «Таким образом мы нанесем меньший вред окружающей среде. Это наш единственный выход», — пояснил Чандлер.

Бригады спасателей воспользовались песком, чтобы предотвратить утечку алкоголя в близлежащие водоемы. Работник ведомства Кентукки по окружающей среде Джон Мура (John Mura) отметил, что в реках стремительно погибает рыба. Чтобы сохранить фауну, в воде установят аэраторы — приспособления, которые насыщают воду кислородом.

Представители материнской компании Beam Suntory предупредили клиентов, что инцидент не скажется на продажах Jim Beam, поскольку на складе находился «относительно молодой виски». В результате произошедшего никто из людей не пострадал.

В 2018 году сообщалось, что в штате Кентукки разрушился склад с бурбоном, в результате чего почти два миллиона литров напитка было утеряно. Из 20 тысяч баррелей бурбона (около четырех миллионов литров) склад марки «1792» лишился около девяти (примерно 1,8 миллиона литров).

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