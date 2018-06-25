Почти два миллиона литров бурбона пролилось в Кентукки

В американском штате Кентукки разрушился склад с бурбоном, в результате чего почти два миллиона литров напитка было утеряно. Об этом сообщило издание The New York Times.

Инцидент произошел на складе марки «1792» в городе Бардстаун в пятницу, 22 июня. Одна сторона здания обрушилась под тяжестью бочек с алкогольным напитком. Из 20 тысяч баррелей бурбона (около четырех миллионов литров) безвозвратно утеряны около девяти (примерно 1,8 миллиона литров).

Неизвестно, что именно стало причиной обрушения склада. В результате инцидента никто не пострадал.

Природоохранное агентство штата выразило беспокойство, что алкоголь мог отравить грунтовые воды. Анализ воды, сделанный сразу после происшествия, не показал превышения уровня спирта, однако экологи планируют провести еще несколько тестов, так как ручей из бурбона, стекающий с холма, попал в местную реку.

По данным Ассоциации дистилляторов Кентукки за 2017 год, в штате производится 95 процентов от мирового объема бурбона.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!