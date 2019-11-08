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В Минздраве сочли успешным приобщение россиян к здоровому образу жизни

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Министр здравоохранения Вероника Скворцова

Российские регионы проделали «очень серьезный путь» в формировании у граждан приверженности здорового образа жизни (ЗОЖ). Так прокомментировала данные ведомства о 12 процентах россиян, которые правильно питаются и занимаются спортом, министр здравоохранения Вероника Скворцова, передает принадлежащий Григорию Березкину РБК.

По ее словам, Россия впервые достигла таких высоких показателей. Это объясняется новой методикой, разработанной Минздравоми и Росстатом на основе опросника Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). До этого регионы демонстрировали большую неоднородность в вопросах, связанных с ЗОЖ.

Скворцова отметила, что на результаты также повлияло снижение потребления табака и алкоголя. Так, с 2009 по 2018 год употребление алкоголя снизилось с 16,8 до 9,3 литра на человека старше 15 лет. Кроме того, снизилась и смертность от алкогольных отравлений.

Основными критериями Росстата для расчета показателя, стали отсутствие курения, физическая активность, ежедневное потребление овощей и фруктов, потребление не более 5 граммов соли в сутки и не более 168 граммов чистого спирта в неделю для мужчин и 84 граммов для женщин.

Ранее были опубликованы результаты о опросе о доле россиян, ведущих здоровый образ жизни. Больше всего людей, которые придерживаются здорового образа жизни, оказалось в Ингушетии (48,8 процента). Второе место занял Крым (29,2 процента), третье — Адыгея (28,8 процента).

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Предыстория: Росстат назвал долю ведущих здоровый образ жизни россиян
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