Голикова признала неудачной оптимизацию медицины в российских регионах

Вице-премьер России Татьяна Голикова в интервью программе «Москва.Кремль.Путин» на телеканале «Россия 1» раскритиковала результаты реформы здравоохранения, передает РИА Новости.

«Во многих регионах оптимизация была проведена неудачно, прямо скажем», — сказала Голикова.

Проблемы доступности здравоохранения для граждан и качества оказываемых медицинскими работниками услуг на местах обсуждались в четверг, 31 октября, на заседании Госсовета под председательством президента России Владимира Путина.

Материалы по теме «Таких, как я, в Америке в тюрьму сажают» Врача решили наказать за спасение травмированной соседки. Его поддержала вся страна

В частности, говорилось о том, что сами поликлиники и больницы сильно устарели. «Системно инфраструктуру никто не трогал с конца 50-х годов», — отметила в той же телепрограмме глава Минздрава Вероника Скворцова.

О необходимости модернизации учреждений, которые находятся «в плохом, если не сказать, в ужасном состоянии», также сказал первый вице-премьер Антон Силуанов.

В августе Владимир Путин поручил кабмину проанализировать состояние фельдшерско-акушерских пунктов, районных поликлиник и больниц в России и подготовить предложения по их модернизации. Эта работа входит в нацпроект «Здравоохранение», рассчитанный до 2024 года, целью которого является снижение смертности и переход на качественно новый уровень оказания медпомощи населению.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!