Путину гарантировали достижение годовых результатов по нацпроекту «Образование»

Заложенные в национальном проекте «Образование» результаты, запланированные на 2020 год, будут достигнуты, гарантировал глава Минпросвещения Сергей Кравцов в ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным, стенограмма которой была опубликована на сайте Кремля в четверг, 12 марта.

«Мы в прошлом году достигли всех результатов национального проекта "Образование" и достигнем всех результатов в этом году», — заверил министр.

По его словам, также на постоянном контроле находится вопрос по средней зарплате педагогов. «Здесь никаких сбоев не будет», — обещал Кравцов.

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Образование». В него, в частности, входит федеральный проект «Современная школа», в рамках которого в российских образовательных учреждениях будут внедряться новые методы и программы обучения, а многие привычные форматы окончательно уйдут в прошлое. К 2021 году будет полностью ликвидирована третья смена, а к концу 2024 года откроются первые 25 школ, построенных с привлечением частных инвестиций. Общий бюджет нацпроекта составил 784,5 миллиарда рублей.

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