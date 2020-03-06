Российские школьники изобрели браслет-антистресс и прибор для остановки крови

В Пскове прошел конкурс изобретений и инженерии «Мейкертон», в рамках которого школьники из разных регионов россии изобрели браслет для снятия стресса и устройство для остановки крови. Об этом сообщает ТАСС.

Браслет-антистресс придумали школьники из Перми. Гаджет надевается на руку, начинает двигаться и совершает массажные движения. Устройство участников конкурса их Великого Новгорода упрощает процесс остановки крови, делая его автоматизированным. «Ребята сделали устройство, которое самостоятельно автоматически затягивает жгут до нужного положения. Нужно лишь надеть устройство на руку. Они внедрили туда систему впрыскивания болеутоляющих веществ. То есть это система-анестетик», — рассказал агентству один из организаторов конкурса Максим Васильев.

В конкурсе принимали участие школьники в возрасте от 12 до 18 лет из детских технопарков Пензы, Великого Новгорода, Мурманска, Твери, Пскова, а также из Республики Алтай. Помимо браслета-антистресса и устройства для остановки крови, старшеклассники представили и такое изобретение, связанное с жизнеобеспечением для рабочих на опасных производствах. Его представили школьники из Пскова. Они создали оптическую линзу и разработали очки, на которые в режиме реального времени передаются данные о состоянии окружающей среды и самочувствии пользователя.

«Ребята приводили статистику о гибели шахтеров при завалах и о том, как рабочие отравляются веществами при авариях. Данный прибор встраивается и анализирует пульс, измеряет гемоглобин, концентрацию СО2 вокруг, остаток кислорода. Это все проецируется на очки, для этого ребята написали свою программу», — пояснил Васильев.

Конкурс изобретателей проходил в рамках нацпроекта «Образование» в течение трех дней. В него, в частности, входит федеральный проект «Цифровая образовательная среда». На нацпроект выделено в общей сложности 784,5 миллиарда рублей. Целями проекта является обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, а также вхождение России в десятку ведущих стран по качеству общего образования.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!