Российские школы получили около 13 тысяч ноутбуков в рамках нацпроекта

Более 700 российских школ в разных регионах получили почти 12,8 тысяч ноутбуков с программным обеспечением (ПО) «МойОфис Образование» в рамках реализации нацпроекта «Образование». Об этом сообщает портал «Будущее России. Национальные проекты» со ссылкой на пресс-службу компании «Новые облачные технологии».

Ноутбуки получили школы Чечни, Свердловской, Иркутской, Архангельской, Тамбовской, Нижегородской, Вологодской, Московской областей, а также Дагестана. Она приобретались «для оснащения учебных классов, а также для учителей и управленческого персонала учебных заведений». На закупку оборудования было потрачено более 488,8 миллионов рублей.

«Дети должны получать доступ к лучшим технологиям. Российское ПО развивается, и уже сейчас можно выбирать из множества решений, которые закрывают большой пул образовательных задач», — отметил генеральный директор компании «Новые Облачные Технологии» Дмитрий Комиссаров.

Российское ПО, предустановленное на ноутбуках, позиционируется как альтернатива офисному продукту компании Microsoft. Программа «МойОфис Образование» разработана специально для образовательных учреждений. С ее помощью можно работать с текстовыми документами, таблицами и презентациями. Кроме того, используя «МойОфис Образование», можно проводить интерактивные уроки и эффективнее взаимодействовать с учениками.

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Образование». В него, в частности, входит федеральный проект «Современная школа», в рамках которого в российских образовательных учреждениях будут внедряться новые методы и программы обучения, а многие привычные форматы окончательно уйдут в прошлое. К 2021 году будет полностью ликвидирована третья смена, а к концу 2024 года откроются первые 25 школ, построенные с привлечением частных инвестиций. Общий бюджет нацпроекта составил 784,5 миллиарда рублей.

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