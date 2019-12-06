Шесть новых площадок ГТО появилось в российском регионе

В половине муниципалитетов Калмыкии построили шесть малых спортивных площадках, предназначенных для массовых занятий физкультурой и подготовке к сдаче норм оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Об этом сообщил министр спорта и молодежной политики республики Дорджи Шикеев, передает ТАСС.

Спортивные площадки представляют собой территории со спецпокрытием, на которых размещаются тренажеры, турники, столы для настольного тенниса, армрестлинга, скалодромы и поле для игры в стритбол. На строительство спортивных площадок было направлено около 18 миллионов рублей.

«Это замечательные площадки, население их оценит будущей весной, когда начнет занятия спортом на свежем воздухе», — отметил он, подчеркнув, что строительство аналогичных площадок в остальных районах планируется в следующем году.

Кроме того, по словам министра, более 37 процентов жителей республики постоянно занимаются массовыми видами спорта. В следующем году это значение планируется увеличить до 42 процентов.

В России до 2024 года планируется реализовать нацпроект «Демография». Одной из целей нацпроекта является формирование у россиян системы мотивации к здоровому образу жизни и правильному питанию. Так, в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» в России начнут улучшать условия для занятий физической культурой. Для этого будут строиться футбольные поля, катки, физкультурно-оздоровительные центры. Бюджет проекта составил 150 миллиардов рублей.

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