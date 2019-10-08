В России появится третий по счету быстрозаводимый скалодром

В Барнауле Алтайского края по современным технологиям построят третий в России быстровозводимый скалодром. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минспорта региона.

По информации агентства, стоимость скалодрома составила около 27 миллионов рублей. Расходы на его строительство взял на себя «Фонд поддержки олимпийцев России», рабочие уже приступили к демонтажу фундамента. Он будет находиться на стадионе «Лабиринт», и вскоре им смогут пользоваться как дети, так и взрослые. Занятия будут проходить с апреля по октябрь.

В России до 2024 года планируется реализовать нацпроект «Демография». Одной из целей нацпроекта является формирование у россиян системы мотивации к здоровому образу жизни и правильному питанию. Так, в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» в России начнут улучать условия для занятий физической культурой. Для этого будут создаваться футбольные поля, катки, физкультурно-оздоровительные центры. Бюджет проекта составил 150 миллиардов рублей.

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