Жители российского города массово сделали зарядку

В Костроме в парке «Берендеевка» школьники, студенты, а также люди среднего и старшего возраста поучаствовали в массовой зарядке. В рамках акции «Волна здоровья-2019» им предоставили возможности выполнить нормативы ГТО и принять участие в пешей прогулке по городу, сообщается на сайте пресс-службу губернатора Костромской области.

«Акция направлена на то, чтобы медицинская помощь стала ближе к каждому жителю Костромской области. Мы все знаем, что болезнь легче предупредить, нежели лечить», — отметила заместитель губернатора Ольга Еремина. По ее словам, основными приоритетами государственной политики должны быть именно повышение качества и продолжительности жизни россиян, чему и способствуют такие акции.

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Акция «Волна здоровья-2019» проводится в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» и национального проекта «Демография» и направлена на популяризацию здорового образа жизни. В рамках акции местные жители также могли сделать экспресс-анализ крови на сахар и холестерин, сдать тест на ВИЧ и измерить артериальное давление в специально установленных в парке палатках. Так, за несколько часов около 50 человек получили свои анализы и более 30-ти сдали тесты на ВИЧ.

Формирование у россиян системы мотивации к здоровому образу жизни является одной из целей национального проекта «Демография» и федерального проекта «Спорт — норма жизни», которые планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроекта составил 3,1 триллиона рублей. Цели нацпроекта заключаются в снижении уровня смертности населения, обеспечении дополнительным образованием граждан предпенсионного возраста, а также в увеличении уровня доступности дошкольного образования. Куратором нацпроекта является вице-премьер Татьяна Голикова, руководителем — глава Минтруда Максим Топилин.

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