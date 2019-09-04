Россиян захотели привлечь к массовым занятиям физкультурой

В России предложили вернуться к массовым занятиям физической культурой и спортом. С соответствующим предложением выступил помощник президента России Игорь Левитин на Восточном экономическом форуме, передает «Интерфакс».

«Президентом принято решение, оно отмечено в указе, что не менее 55 процентов населения страны должны иметь доступ к спортивным объектам, это около 80 миллионов человек. Нам необходимо вернуться к тому доступу к физкультуре, который когда-то был в нашей великой стране», — заявил Левитин, отметив, что не все россияне сегодня могут заниматься физкультурой и споротом.

Вместе с тем Левитин констатировал, что президент России Владимир Путин лично возглавляет совет по спорту. В целом этой теме уделяется большое внимание в стране.

Формирование у россиян системы мотивации к здоровому образу жизни является одной из целей национального проекта национального проекта «Демография» и федерального проекта «Спорт — норма жизни», которые планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроекта составил 3,1 триллиона рублей. Цели нацпроекта заключаются в снижении уровня смертности населения, обеспечении дополнительным образованием граждан предпенсионного возраста, а также в увеличении уровня доступности дошкольного образования. Куратором нацпроекта является вице-премьер Татьяна Голикова, руководителем — глава Минтруда Максим Топилин.

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